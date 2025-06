Este sábado 28 de junio, a partir de las 10 de la mañana, inició el debate de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa que fue devuelva por la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes con el objetivo de subsanar vicios de trámite.

El periodo legislativo terminó el viernes de la semana pasada, tres días antes de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, por lo que no había tiempo hábil para hacer las correcciones en la reforma pensional.

La reforma, que el Gobierno considera prioritaria, busca ampliar la cobertura del sistema pensional mediante un modelo de cuatro pilares que contempla desde subsidios para adultos mayores sin pensión hasta aportes voluntarios.

Durante la sesión de este sábado, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático estuvieron ausentes por supuestas irregularidades en la convocatoria de la diligencia.

“En Cambio Radical respetamos la Constitución, la ley y la administración de justicia. Por eso, no participaremos en el debate de la reforma pensional convocado irregularmente para el 28 de junio, ya que se vulneró el debido proceso legislativo.La citación no cumplió con los requisitos legales: No fue firmada por las autoridades competentes. No se notificó con los tres días de anticipación requeridos. No se garantizó la participación de la oposición. No hubo quórum decisorio ni aprobación del orden del día del 27 de junio”, señalaron.

“No se anunció la discusión. Además, el oficio recibido por la Cámara no tiene efectos jurídicos, pues no incluyó la providencia de la Corte Constitucional.No avalamos prácticas que violen derechos ni desvirtúen el proceso democrático”, agregaron.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca Torres explicó que para subsanar el vicio de procedimiento efectivamente se reiniciará el debate al punto de la discusión sobre la proposición sustitutiva.

“La forma de acoger el auto de la Corte es reiniciar la discusión en el momento aludido por el mismo, es decir, someter de nuevo a consideración el texto de la proposición presentada por los representantes a la Cámara para acoger el texto del Senado. El auto también establece que de ser aprobada se permita debatir con suficiencia y votar el texto del proyecto de ley aprobado en segundo debate”, explicó.

Posteriormente, con 68 votos por sí y 0 por el no, la plenaria aprobó la sesión permanente.