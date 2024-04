Videos muestran colapso de edificios por terremoto de 7,2 grados en Taiwán

Imágenes difundidas por la agencia oficial CNA muestran algunas de las construcciones más afectadas, que han quedado con una inclinación de hasta 45 grados y en las que los servicios de rescate trabajan para tratar de evacuar a los vecinos que aún se encuentran dentro.

Follow the latest developments after the magnitude 7.2 #earthquake off eastern Taiwan here: https://t.co/djXaMkBg41 pic.twitter.com/cZroljmBPA