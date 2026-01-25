El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold volvió a desafiar los límites del deporte extremo tras completar, el pasado sábado 24 de enero, una impactante escalada sin cuerdas en el Taipei 101, uno de los edificios más emblemáticos y altos de Asia.

La hazaña tuvo lugar en Taipéi, capital de Taiwán, y se convirtió en una de las escaladas urbanas más exigentes registradas hasta ahora. Fiel a su estilo, Honnold realizó el ascenso bajo la modalidad free solo, que implica escalar sin ningún tipo de protección.

Alex Honnold’s selfie from the top of Taipei 101 after his historic free solo. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/utODFAzzbX — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Inicialmente, el ascenso estaba programado para el viernes 23 de enero, pero las condiciones meteorológicas obligaron a posponerlo por 24 horas. Finalmente, el sábado, el escalador pudo llevar a cabo el reto en condiciones más seguras.

El evento fue transmitido en vivo a través de Netflix, lo que permitió que millones de espectadores siguieran en tiempo real cada movimiento del deportista.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

¿Qué es el Taipei 101?

El Taipei 101 cuenta con 508 metros de altura y 101 pisos. Durante varios años fue considerado el edificio más alto del planeta y hoy sigue siendo un ícono arquitectónico y ambiental, reconocido por su diseño sostenible.

Sin embargo, para Honnold, el verdadero desafío no estuvo solo en la altura, sino en la compleja estructura del edificio, compuesta por bloques superpuestos que interrumpen la verticalidad del ascenso.

X @ChrisEvans_22 Alex Honnold escalando Taipéi 101

A diferencia de una pared natural, el rascacielos presenta superficies de concreto, acero y vidrio, materiales con agarres irregulares y poco predecibles.

Cada tramo exigió una concentración extrema. Las curvas, salientes y cambios de forma obligaron al escalador a detenerse constantemente para ajustar su postura y recalcular su equilibrio.

Alex Honnold has successfully climbed the Taipei 101 with no safety gear.



It took him an hour and 31 minutes to climb 1,667 feet. pic.twitter.com/ldcWe61zIe — Pubity (@pubity) January 25, 2026

Honnold había señalado previamente que el mayor reto no se encontraba en un punto específico, sino en el desgaste físico y mental acumulado durante los 101 pisos.

Asimismo, Honnold amplió su legado al trasladar el free solo al corazón de una de las ciudades más pobladas de Asia.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold nació en Sacramento, California, en 1985, y es considerado uno de los escaladores más influyentes del mundo.

Su fama internacional llegó en 2017, cuando escaló sin cuerdas El Capitán, una pared de casi 900 metros en el Parque Nacional Yosemite. Esa hazaña fue retratada en el documental Free Solo, ganador de múltiples premios.

Desde entonces, ha protagonizado desafíos que empujan los límites físicos y mentales del deporte, combinando su carrera con un fuerte compromiso ambiental.

A través de la Honnold Foundation, promueve proyectos de energías limpias y desarrollo sostenible en comunidades vulnerables.