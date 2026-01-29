Un elefante marino continúa en la playa de Los Ayala, en Compostela, Nayarit (México), luego de ser avistado por primera vez el pasado martes en horas de la mañana. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el animal se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo monitoreo permanente.

El avistamiento del elefante marino en Nayarit generó sorpresa entre habitantes y turistas que se encontraban en la zona costera. Desde entonces, el mamífero marino no ha regresado al océano, aunque las autoridades ambientales señalaron que su condición es estable.

A través de un comunicado, Profepa indicó: “Informamos que el elefante marino continúa en la playa de Los Ayala municipio de Compostela, #Nayarit, y se encuentra bien de salud. Profepa mantiene una vigilancia permanente para asegurar el bienestar del ejemplar. Agradecemos el enorme interés y apoyo de la ciudadanía”.

La dependencia precisó que el animal permanece bajo observación para garantizar su integridad y evitar cualquier situación que pueda afectarlo.

Supongo sé quedará algún tiempo hay excelente clima en Nayarit y la pesca 🦦 que te puedo decir la comida muy sabrosa

Pero sí sé comunica con sus amigos más grandes y también hembras y deja de ser playa pública familiar y sé convierte en santuario protegido para elefantes marinos pic.twitter.com/hTqgfTJCNp — ROBERTO GONZALEZ (@ROBERTO71133905) January 28, 2026

Posible retorno natural al mar

De acuerdo con la autoridad ambiental, el elefante marino ha comenzado a desplazarse hacia la zona de oleaje, lo que sugiere que podría regresar al mar por sus propios medios en los próximos días.

Profepa reiteró el llamado a la población para respetar la distancia y no interferir con el animal, ya que su recuperación y orientación dependen de que no sea perturbado. La vigilancia continuará activa para monitorear cualquier cambio en su ubicación o estado físico.

El caso ha despertado un notable interés ciudadano, con reportes constantes de avistamientos por parte de la comunidad local, que ha colaborado evitando acercamientos innecesarios.

Cómo fue hallado el elefante marino en Nayarit

El ejemplar fue encontrado recostado sobre la arena, expuesto al sol, lo que atrajo a decenas de personas que intentaron fotografiarlo y grabarlo. Ante la concentración de curiosos, autoridades de Protección Civil, policías municipales y cuerpos de emergencia delimitaron el área para evitar riesgos.

Durante el operativo, las autoridades advirtieron que interactuar con fauna silvestre puede ser peligroso. “El elefante marino puede estresarse o reaccionar de forma impredecible”, señalaron los encargados del resguardo.

Personal de bomberos, Protección Civil municipal y Profepa realizó una revisión médica al mamífero. Según el informe oficial, no presentaba lesiones ni signos de enfermedad, por lo que se determinó mantener el acordonamiento del área y permitir que el animal continúe su proceso sin intervención humana.