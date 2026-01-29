No es inteligencia artificial. Pero sí es una muy extraña imagen de una de las joyas de la antigua Grecia: la Acrópolis de Atenas, que se ha dejado ver cubierta completamente de nieve gracias a una tormenta invernal que azota esta parte de Europa.

Lo extraño no es la nieve encima de esta estructura icónica. Lo raro es que caiga tan cerca del nivel del Mar y en Atenas. Son varios factores los que deben coincidir: aire frío suficiente, precipitación activa y una atmósfera inestable capaz de mezclar capas y permitir que ese frío llegue hasta el suelo.

Lo que causó el hecho fue una depresión llamada Kristin, que ha aportado humedad e inestabilidad, al tiempo que favorecía un descenso térmico puntual. Por todo esto se generó una nevada débil y rápida, pero suficiente para que la Acrópolis de Atenas tiñera de blanco.

Se trata de un episodio que ha sorprendido a miles de personas. También a científicos que han tomado el hecho para estudiar cómo funciona el invierno en Grecia, que no suele ser largo y continuado, sino con impactos breves y a veces muy intensos. Esto hace que se alterne con lluvias fuertes, tormentas y nieve en áreas urbanas.

🚨🇬🇷 | La Acrópolis cubierta de blanco en Atenas, Grecia. pic.twitter.com/qDDywTGCsS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 28, 2026

Este mes de enero, hasta el día 22, se registraron dos personas muertas debido al temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados en toda Grecia, lo que produjo severas inundaciones en Atenas, donde numerosas calles se convirtieron en ríos.

Una mujer de 56 años perdió la vida en Glyfada, unos 14 kilómetros al oeste del centro de Atenas, cuando trataba de cruzar una calle inundada y un coche arrastrado por las aguas la golpeó y la dejó atrapada bajo otro vehículo estacionado.

Unas horas antes, un guardacosta de 52 años perdió la vida tras ser arrastrado por las olas en el puerto del pueblo de Paralio Astros, en la península del Peloponeso (sur), a donde acudió para ayudar a asegurar los barcos en un muelle.

El cadáver del hombre fue recuperado unos minutos después, mientras que un colega suyo pudo ser rescatado con vida, explicó un comunicado emitido este jueves por la Guardia Costera de Grecia.

Se presentaron destrozos en los suburbios de Voula, Vari y Vouliagmeni, contiguos a Glyfada, todas localidades costeras situadas al oeste del centro de la capital.