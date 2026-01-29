La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que está “lista” para reanudar las rutas comerciales desde EE.UU. hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones.

En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

“Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EE. UU. y estamos listos para reanudar esa increíble relación”, escribió el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

Noticia en desarrollo...