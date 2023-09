“Lo respeto como mandatario”: Nayib Bukele sobre Gustavo Petro

Seguidamente apuntó que “muchos gobiernos no hacen lo que deben hacer porque no tienen voluntad, no es porque no puedan. El poder lo tienen, el pueblo se los dio en las urnas. Independientemente de si es buena o mala decisión, el pueblo ha dado poder para resolver problemas de la gente. Si no los resuelven, es porque no quieren”.

En ese sentido, Bukele fue interrogado sobre la posibilidad de que él trabaje con Petro en la resolución de esos “problemas de la gente” a los que se refirió.