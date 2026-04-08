La Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció este miércoles un “cobarde ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

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“Alrededor de las 10 de la mañana (6:30 GMT) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos”, informó la compañía en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

El ataque provoca un incendio

El supuesto ataque se produjo horas después de que durante la madrugada del miércoles (hora iraní) entrase en vigor el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

Según la compañía, no se han registrado víctimas en el ataque, aunque si un incendio que tratan de extinguir.

Por otra parte, el suministro de combustible no se ha visto afectado, aunque la empresa ha pedido a la población evitar desplazamientos no esenciales y utilizar el transporte público.