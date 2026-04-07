El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar este martes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

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El mandatario estadounidense había dado un ultimátum a Irán este 7 de abril, hasta las 8:00 p.m., para que reabriera el estrecho de Ormuz o “morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

Asimismo, el republicano había afirmado que ahora que han logrado “un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

Sin embargo, en la tarde de este martes Trump anunció, que faltando cuatro horas para cumplirse el plazo máximo para ‘acabar con Irán militarmente’, estaba en “negociaciones intensas” con el país de Oriente Medio. Al parecer, lograron un acuerdo y Estados Unidos cesará sus bombardeos contra el país persa.

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Cabe señalar, que a cambio de no “destruir” Irán, el presidente estadounidense pidió al país de Medio Oriente la apertura completa, segura e inmediata del estrecho de Ormuz, el principal paso del mundo para embarcaciones y buques petroleros.