Durante 2026, los salarios mínimos en los diferentes países de América Latina muestran una gran diferencia.

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Los economistas indican que aunque han realizado incrementos en varias economías, solo unas pocas logran ubicarse por encima de los 600 dólares mensuales, lo que deja en evidencia la distancia que aún existe en la región.

En muchos casos, el aumento de precios en alimentos, servicios y otros gastos básicos ha avanzado más rápido que los ajustes salariales, reduciendo el impacto real de estos incrementos.

Los economistas indican que aunque han realizado incrementos en varias economías, solo unas pocas logran ubicarse por encima de los 600 dólares mensuales, lo que deja en evidencia la distancia que aún existe en la región.

Es decir, el ingreso mínimo, aunque es una referencia importante, no garantiza por sí solo mejores condiciones de vida. La capacidad de compra se ha visto limitada en varios países, especialmente donde la inflación se mantiene elevada.

Aquellos países con mayor estabilidad logran sostener salarios más altos, mientras que otros continúan con ingresos que apenas alcanzan para cubrir lo esencial.

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Entre los países con salarios mínimos más altos se encuentran Uruguay, Chile y Costa Rica, que lideran el ranking regional gracias a una mayor estabilidad económica y mejores condiciones laborales.

En un nivel intermedio aparece Colombia, México y Brasil, cuyos salarios han tenido incrementos recientes, pero aún enfrentan el desafío del costo de vida.

Shutterstock/Shutterstock En un nivel intermedio aparece Colombia, México y Brasil, cuyos salarios han tenido incrementos recientes, pero aún enfrentan el desafío del costo de vida.

Por otro lado, economías como Argentina y Venezuela presentan mayores dificultades, ya que la inflación impacta directamente el valor real del salario mínimo, reduciendo su capacidad de compra.