La falta de jóvenes trabajadores, a causa de la crisis demográfica que enfrenta el país, está llevando a las empresas de Alemania a demandar mano de obra extranjera, principalmente de la India.

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Según estimaciones publicadas en enero pasado por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, a finales de 2025 vivían en este país europeo alrededor de 83,5 millones de personas, unas 100.000 menos que un año antes.

En 2024, la población había aumentado en algo menos de 100.000 personas, crecimiento que se debió únicamente a la inmigración neta.

La última vez que se produjo un descenso de la población fue entre 2003 y 2010, así como en 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus.

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Así, entre 2011 y 2024, la población había crecido cada año, con excepción de 2020.

Al igual que en todos los años anteriores desde la reunificación de Alemania en 1990, el número de defunciones, que se mantuvo estable, superó en 2025 al de nacimientos, que siguió disminuyendo.

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Según los datos ya disponibles de los registros civiles, se estima que en 2025 hubo entre 640.000 y 660.000 nacimientos, frente a 677.117 en 2024.

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En tanto, el número de defunciones supero el millón, tras 1,01 millones en 2024.

Esto se traduce en un déficit de natalidad -la diferencia entre nacimientos y defunciones- de entre 340.000 y 360.000, tras situarse en 330.641 en 2024, lo que significa que en 2025 superó las 300.000 personas por cuarto año consecutivo.

En la década de 2010, en cambio, ese déficit de natalidad fue significativamente menor, con una media de 171.423 personas.

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Mientras, se estima que la inmigración neta -la diferencia entre la tasa bruta de inmigración y la tasa bruta de emigración- fue en 2025 de entre 220.000 y 260.000, lo que supone un descenso de al menos un 40 % respecto a las 430.183 personas en 2024 y equivale a un nivel similar a la de las 220.251 personas en 2020, el primer año de la pandemia.

En promedio, entre 1990 y 2024, el saldo migratorio anual fue, con 356.000 personas, significativamente mayor.

De esta manera, por primera vez desde 2020, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones no pudo compensarse con las ganancias migratorias, razón por la cual la población disminuyó.

Alemania busca trabajadores inmigrantes

Las pequeñas y grandes empresas alemanas están enfrentando una crisis de trabajadores cualificados para diferentes labores, por lo que han optado en los últimos años por ofrecer cada vez más vacantes a inmigrantes, muchos llegados desde países fuera de la Unión Europea.

Trabajador industrial.

En India han encontrado gran parte de los trabajadores con las capacidades y formaciones que necesitan, pues al tratarse del país más poblado del mundo, con más de 1.450 millones de habitantes, los jóvenes en busca de oportunidades laborales abundan.

Muchos son reclutados por empresas de movilidad de talento internacional, como India Works y Magic Billion, donde les brindan asesoría y contacto directo con empleadores en Alemania y otros países.

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Aditi Banerjee, de Magic Billion, explicó a la ‘BBC’ que “India es un país con 600 millones de personas menores de 25 años y solo 12 millones ingresan a la fuerza laboral cada año. Así que hay un enorme excedente”.

En entrevista con el mismo medio, jóvenes indios destacaron que en Alemania han encontrado buenas ofertas laborales, con sueldos atractivos, que les permiten llevar una vida tranquila a nivel económico.

“Aquí tenemos sueldos altos, así que podré ayudar a mi familia financieramente”, dijo un joven de 20 años que consiguió empleo en Alemania vía India Works.

Sin embargo, en el país europeo hay cada vez más trabajadores de diferentes nacionalidades, que llegan allí en busca de una mejor calidad de vida.