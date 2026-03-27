Una reciente reunión en El Vaticano puso sobre la mesa una inquietud que, según expertos religiosos, viene creciendo en distintas partes del mundo como el aumento de prácticas vinculadas al ocultismo y el esoterismo.

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El encuentro reunió a miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas con el papa León XIV, a quien le presentaron un informe sobre este fenómeno y sus posibles efectos en la vida espiritual de las personas.

Durante la audiencia, los especialistas plantearon la necesidad de reforzar la preparación de sacerdotes dedicados al ministerio del exorcismo.

El encuentro reunió a miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas con el papa León XIV, a quien le presentaron un informe sobre este fenómeno y sus posibles efectos en la vida espiritual de las personas.

La propuesta no solo apunta a aumentar el número de exorcistas en las diócesis, sino también a mejorar su formación desde etapas tempranas, incluyendo seminarios y programas específicos para obispos, con el fin de enfrentar situaciones complejas desde un enfoque más estructurado.

Desde la asociación, se advirtió que la falta de atención a estos temas puede dejar a muchas personas sin orientación en momentos de crisis espiritual.

Agencia EFE La propuesta no solo apunta a aumentar el número de exorcistas en las diócesis, sino también a mejorar su formación desde etapas tempranas, incluyendo seminarios y programas específicos para obispos, con el fin de enfrentar situaciones complejas desde un enfoque más estructurado.

El sacerdote Francesco Bamonte, uno de los voceros del grupo, señaló que ignorar estos fenómenos puede llevar a que algunos busquen respuestas en caminos que no siempre resultan adecuados.

Como parte del encuentro, también se entregaron materiales relacionados con el ministerio del exorcismo, así como símbolos religiosos representativos.

La audiencia que León XIV concedió el 13 de marzo a Mons. Karel Orlita y al Padre Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), ciertamente no puede describirse como rutinaria, a juzgar por los numerosos puntos… — Padre Eduardo Hayen Cuarón 🇲🇽🇺🇸 (@padrehayen) March 27, 2026

La preocupación no se queda solo en el ámbito pastoral. En mayo de 2026, Roma será sede de un curso internacional dedicado al estudio del exorcismo y la oración de liberación.

Este espacio reunirá a especialistas de distintas áreas para analizar el fenómeno desde múltiples perspectivas, incluyendo aspectos sociales, médicos y culturales.

EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione El papa León XIV presidiendo una misa.

Entre los temas a tratar también se incluyen nuevas realidades como el papel de la tecnología y la Inteligencia Artificial en este tipo de prácticas, así como su posible relación con otras problemáticas contemporáneas.