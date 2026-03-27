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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Como un verdadero acto de valentía fue calificada por internautas la actuación de dos hombres que lograron rescatar a varias personas atrapadas en medio de un incendio, utilizando únicamente martillos para abrir una vía de escape.

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El caso se registró en Vietnam, donde estas dos personas sacaron a otras siete de un inmueble de varios pisos que era consumido rápidamente por las llamas.

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Ante la desesperación de las víctimas, los dos individuos decidieron intervenir sin contar con equipo especializado, rompiendo el techo metálico del lugar a golpes de martillo para facilitar la evacuación.

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El momento quedó captado en video y difundido en redes sociales, donde se hizo viral rápidamente por la hazaña de estos héroes. En las imágenes se observa cómo ambos hombres trabajan contra el tiempo mientras el humo y el fuego avanzan.

Luego de conseguir abrir una perforación suficiente los hombres emplearon una escalera metálica que ingresaron por el orificio y así lograron poner a salvo a las personas.

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Usuarios en las plataformas digitales no tardaron en calificar a los rescatistas como héroes, destacando su reacción inmediata y la falta de temor ante la situación que pudo terminar en tragedia.

“Qué bonito recordatorio de que a veces la humanidad aparece cuando ya todo está ardiendo.”; “Un acto de valentía que merece todo el respeto. Cuando otros dudan, hay quienes actúan y salvan vidas. Héroes sin capa que nos recuerdan lo mejor del ser humano.”; “Gracias a Dios por rescatar a las personas..”; “El mundo necesita a más personas así”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.