Como un verdadero acto de valentía fue calificada por internautas la actuación de dos hombres que lograron rescatar a varias personas atrapadas en medio de un incendio, utilizando únicamente martillos para abrir una vía de escape.

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El caso se registró en Vietnam, donde estas dos personas sacaron a otras siete de un inmueble de varios pisos que era consumido rápidamente por las llamas.

Ante la desesperación de las víctimas, los dos individuos decidieron intervenir sin contar con equipo especializado, rompiendo el techo metálico del lugar a golpes de martillo para facilitar la evacuación.

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El momento quedó captado en video y difundido en redes sociales, donde se hizo viral rápidamente por la hazaña de estos héroes. En las imágenes se observa cómo ambos hombres trabajan contra el tiempo mientras el humo y el fuego avanzan.

Luego de conseguir abrir una perforación suficiente los hombres emplearon una escalera metálica que ingresaron por el orificio y así lograron poner a salvo a las personas.

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🇻🇳 | Dos hombres se convirtieron en héroes al utilizar martillos para romper un techo y rescatar a siete personas atrapadas en un incendio en Hanói, Vietnam. pic.twitter.com/sKeSIyzhl7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Usuarios en las plataformas digitales no tardaron en calificar a los rescatistas como héroes, destacando su reacción inmediata y la falta de temor ante la situación que pudo terminar en tragedia.

“Qué bonito recordatorio de que a veces la humanidad aparece cuando ya todo está ardiendo.”; “Un acto de valentía que merece todo el respeto. Cuando otros dudan, hay quienes actúan y salvan vidas. Héroes sin capa que nos recuerdan lo mejor del ser humano.”; “Gracias a Dios por rescatar a las personas..”; “El mundo necesita a más personas así”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.