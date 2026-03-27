Un Centro Pokemón en Tokio, Japón, fue cerrado temporalmente desde este jueves 26 de marzo luego de que un hombre entrara y atacara a una empleada con un arma blanca. La trabajadora del local murió y las investigaciones avanzan.

Leer también: Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España: así fue su batalla judicial por casi dos años

El sujeto, con cuchillo en mano, entró en plena tarde, con clientes y visitantes dentro del sitio, fue directo a la empleada y la atacó. La mujer falleció en el lugar y el hombre se quitó la vida en el lugar luego de perpetrar lo que se investiga como un feminicidio.

De acuerdo con el medio japonés TV Asahi, aún no se establecen los motivos por los que el hombre entró al Centro Pokémon y atacó a una empleada. Pero algunos indicios apuntan hacia temas personas y nada que ver con el Centro Pokemón.

Tras los sucesos, The Pokémon Company emitió un comunicado, informando que el centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras la Policía investiga el hecho. También indicaron que trabajarán en el bienestar tanto físico como psicológico de sus empleados.

La compañía añadió que darán a conocer cuándo podrán recibir visitantes de nuevo. Además, ofreció disculpas por el cierre de estas instalaciones para quienes tenían planeado visitarlo.

El Centro Pokémon de Tokio es una tienda especializada en todo lo relacionado a la saga. En este local se llevan a cabo distintos eventos de los diferentes videojuegos, además de vender todo tipo de productos y recuerdos de los pokemones.