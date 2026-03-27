El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este viernes que los ataques del Estado hebreo contra Irán “se intensificarán y expandirán” a partir de ahora, pese que de forma simultánea se están produciendo contactos reconocidos entre la nación persa y Estados Unidos para dar una solución a la guerra.

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“A pesar de las advertencias, los ataques (iraníes) continuaron, por lo que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Irán se intensificarán y expandirán a otros objetivos y zonas que permitan al régimen fabricar y operar armas contra ciudadanos israelíes”, dijo Katz en una declaración grabada.

El titular de Defensa israelí -que se reunió esta mañana con el Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, entre otros altos cargos para analizar el momento actual del conflicto- añadió que seguirán persiguiendo a “los líderes del régimen terrorista (iraní) y a sus comandantes, y destruiremos sus capacidades estratégicas”-

“Pagarán un alto precio, cada vez mayor (...) Seguiremos actuando en Irán con toda nuestra fuerza hasta que se cumplan todos los objetivos de guerra”, culminó Katz.

La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, según un comunicado del Ejército este viernes.

Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos, con mediación de Pakistán, para el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer su extensión hasta el lunes 6 de abril del ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o, según sus amenazas, destruirá sus centrales eléctricas.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.