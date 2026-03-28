Durante su intervención en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Cuba al decir que “es la siguiente” nación donde actuarán las fuerzas armadas de EE. UU.

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El mandatario se refirió a Cuba cuando destacaba las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, donde logró la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y en Irán, donde mantiene una ofensiva en alianza con Israel desde el 28 de febrero.

“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas y Cuba es la siguiente. Por cierto, finjan que no dije eso… medios, por favor, ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente”, aseveró Trump.

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El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla, ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y Trump anunció aranceles para cualquiera que le suministre crudo, un bloqueo energético que agravó la crisis social y económica de la isla.

La semana pasada Trump aseguró que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

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El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó el pasado domingo 22 de marzo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, expresó el político en una entrevista con el programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC News.

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“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, agregó.

El funcionario recalcó que no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar en Cuba porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos.