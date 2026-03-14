El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que las autoridades lamentaron siete muertes, cuatro de ellas en el territorio de la capital.

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“Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas”, señaló Zelenski en su cuenta de Télegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo “el sector energético de la región de Kiev”, aunque también hubo “impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles”.

“Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica”, señaló el jefe de Estado Ucraniano al aludir a los cuatro fallecidos en la región de Kiev.

El jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Sinegubov, informó en su cuenta de Telegram de la muerte de una persona en el ataque ruso en la región de la que es responsable, situada en el este del país invadido por Rusia.

Otras once personas, incluidas dos niños, resultaron heridas en la región de Járkov.

En la región de Jersón, en el sur ucraniano, las autoridades locales lamentaron la muerte de otra persona en el ataque, en el que se registraron siete heridos.

Alexander Prokudin, Gobernador de Jersón, indicó en su cuenta de Telegram que “los ocupantes dañaron un edificio administrativo, un establecimiento de ‘catering’, una torre de telefonía móbil, una construcción auxiliar, una ambulancia y vehículos privados”.

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Iván Fédorov, informó en Telegram de que en esa zona del este ucraniano otra persona perdió la vida y otra resultó herida como resultado de los últimos “ataques enemigos”.

Ataque con medio millar de drones y misiles

En la noche del viernes a este sábado, según indicó Zelenski, “Rusia usó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles”.

Zelenski aludió a cómo, según datos provisionales, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia en la noche del viernes a este sábado fueron neutralizados.

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“Cada ataque nocturno de este tipo es un recordatorio a todos nuestros aliados de que los sistemas de defensa aérea y misiles son una necesidad diaria”, señaló el presidente ucraniano.

“Todo acuerdo de entrega de misiles no puede esperar, todo tiene que implementarse tan pronto como sea posible”, abundó, en alusión a los compromisos de los aliados internacionales de Kiev para ayudar al país invadido con Rusia a repeler ataques aéreos.

Además, Zelenski señaló que, en vista de la guerra en Oriente Medio tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias contra países en la región de Teherán, “Rusia tratará de sacar ventaja” por el conflicto en el Golfo pérsico.

“Tenemos que ser conscientes del nivel real de la amenaza y estar preparados en consecuencia; principalmente, nosotros en Europa tenemos que desarrollar la producción de misiles para la defensa aérea, especialmente contra misiles balísticos y otros sistemas necesarios que nos permitan proteger vidas”, expuso.

“Europa es capaz de asegurar esa fiabilidad y protección”, concluyó.