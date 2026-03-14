Las autoridades iraníes aseguraron este sábado que las instalaciones petroleras de la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, resultaron “intactas” tras el ataque estadounidense y que la exportación de crudo se mantiene “plenamente operativa”.

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El vicegobernador político de la provincia de Bushehr, Ehsan Yahanian, precisó en declaraciones a la agencia Tasnim que, pese al bombardeo “enemigo”, el proceso de exportación de petróleo desde el terminal de la isla continúa sin interrupciones y las actividades de las empresas presentes operan con normalidad.

No obstante, reconoció que parte de las infraestructuras militares y del aeropuerto de la isla, ubicada en el golfo Pérsico y dependiente de Bushehr, sí sufrieron daños.

Por otra parte, fuentes oficiales iraníes, citada por la agencia Mehr, reiteraron que la isla permanece bajo control total tras el ataque de la pasada noche. Precisaron que este ataque “no logró sus objetivos”.

Las mismas fuentes añadieron que a pesar de las explosiones escuchadas en la zona, la infraestructura petrolera esencial no sufrió daños y todas sus operaciones continúan con normalidad y que “todos los trabajadores del sector están ilesos”.

La agencia iraní añadió que el bombardeo, que atribuyó a Estados Unidos e Israel, falló en destruir los sistemas de defensa de la isla, los cuales volvieron a activarse rápidamente.

Según este medio oficialista, los objetivos del ataque fueron las defensas aéreas, una base naval, la torre de control del aeropuerto y un hangar para helicópteros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en redes sociales que sus fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio contra “objetivos militares” en la isla de Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

Trump aseguró que había optado por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.

El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra Kharg.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.