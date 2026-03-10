Una situación que comenzó como una travesura entre los alumnos terminó en una tragedia en el estado de Georgia.

Video: Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

Murió influencer tras accidente en moto y su padre falleció al conocer la noticia

Trump advierte que EE. UU. “no se detendrá” hasta que Irán esté “totalmente derrotado”

Y es que un profesor de matemáticas perdió la vida luego de ser atropellado por un estudiante que intentaba escapar tras participar en una broma frente a la vivienda del docente.

La víctima fue identificada como Jason Hughes, de 40 años, quien residía en la ciudad de Gainesville. De acuerdo con las autoridades del condado de Hall, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes, cuando un grupo de cinco jóvenes llegó al lugar en dos vehículos.

NEW: Family of teacher killed in prank gone wrong wants charges against the teens dropped because he loved them and was excited to join the prank



Five teenagers were arrested after teacher Jason Hughes, 40, was run over when he slipped outside his Gainesville, Georgia, home… pic.twitter.com/xU37y6nuMp — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 9, 2026

Los adolescentes comenzaron a arrojar rollos de papel higiénico sobre los árboles del jardín de la casa, una práctica conocida entre estudiantes estadounidenses como parte de bromas escolares.

Según el informe policial, el profesor salió de su vivienda al notar lo que ocurría. En ese momento, los jóvenes decidieron marcharse rápidamente en sus vehículos.

X @arroba_machi Jason Hughes, un profesor de matemáticas de 40 años, murió atropellado

Contaron que la noche estaba lluviosa y, en medio de la situación, Hughes resbaló y cayó sobre la vía. Justo en ese instante, una camioneta pickup arrancó para abandonar el lugar y terminó arrollándolo de manera accidental.

El conductor del vehículo fue identificado como Jayden Ryan Wallace, de 18 años. Tras el impacto, los jóvenes detuvieron el vehículo y trataron de auxiliar al profesor mientras llegaban los servicios de emergencia.

X @arroba_machi Estudiante que atropelló a su profesor accidentalmente durante una broma

Hughes fue trasladado a un centro médico cercano, pero falleció durante el traslado debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar también se encontraban los estudiantes Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años.

Las autoridades arrestaron a los cinco jóvenes. Wallace enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado y conducción imprudente, delitos que en Georgia pueden acarrear penas de prisión.

X @arroba_machi Estudiantes implicados en la muerte del profesor Jason Hughes

Los otros cuatro estudiantes fueron acusados de ingresar sin permiso a propiedad privada y de ensuciar el lugar, aunque posteriormente quedaron en libertad tras pagar fianza.

Asimismo, la esposa del docente, que también trabaja como profesora en el mismo centro educativo, expresó públicamente que preferiría que se retiraran los cargos contra el conductor.

En declaraciones recogidas por The New York Times, explicó que la familia considera el hecho una tragedia accidental y teme que el proceso judicial afecte aún más a los jóvenes implicados.

LESSON IN GRACE: The wife of a Georgia high school teacher who died after a late-night senior prank gone wrong is asking authorities to drop all charges against the students involved. Jason Hughes, 40, was fatally struck after tripping in the roadway as teens attempted to toilet… — Fox News US (@FoxUSNews) March 9, 2026

Jason Hughes trabajaba como profesor de matemáticas en la escuela North Hall High School, donde también colaboraba como entrenador en varias disciplinas deportivas.

Tras conocerse la noticia, estudiantes y docentes realizaron homenajes espontáneos frente al centro educativo, donde colocaron flores y mensajes para recordar al profesor.