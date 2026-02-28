Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa han cancelado temporalmente sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv, debido al cierre del espacio aéreo de Israel tras el ataque de ese país y de EE. UU. a Irán.

Además, Iberia confirmó que ha suspendido su vuelo diario a Doha, la capital de Catar.

Iberia Express suspendió desde este sábado y hasta el 10 de marzo su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv.

Por su parte, Air Europa canceló sus vuelos a la ciudad israelí previstos para los días 1 y 2 de marzo y está evaluando la operativa a partir del día 3.

La aerolínea anunció que ha flexibilizado su política de cambios de billetes para facilitar alternativas a los pasajeros afectados.

