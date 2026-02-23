Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe presuntamente operada por narcotraficantes, anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estos operativos en 2025.

El ataque de este lunes ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha bombardeado más de 40 barcos desde septiembre pasado para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses “condujeron un ataque letal cinético en un barco operado por organizaciones designadas como terroristas”.

“Inteligencia confirmó que el buque estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños”, aseveró el organismo en sus redes sociales.

Este nuevo bombardeo llega tras una operación que dejó tres muertos el viernes pasado en el Pacífico, también por presunto narcotráfico.

También la semana pasada, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron la destrucción de tres lanchas vinculadas con el narcotráfico, presuntamente, en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total dejó 11 muertos, el mayor ataque simultáneo desde que comenzó la operación Lanza del Sur.

Con el ataque de este lunes, sumarían 44 bombardeos y 150 muertos desde que comenzaron estas ofensivas, según recuentos de la prensa nacional estadounidense.

Aunque organizaciones civiles, demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un “conflicto armado” con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.