El Parlamento Europeo suspendió este lunes la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos hasta saber si el Gobierno de Donald Trump va a seguir cumpliendo el pacto tras la sentencia de la Corte Suprema que ha invalidado su política arancelaria.

En concreto, quiere que Washington aclare si continuará aplicando un gravamen del 15 % a la mayoría de productos europeos, tal como Trump pactó con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el pasado verano.

Suspensión

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo tenía previsto votar mañana el acuerdo para avanzar en su proceso de ratificación, pero el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas, los liberales y los Verdes decidieron hoy suspender el proceso en una reunión previa a ese voto.

“La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 20 de febrero de 2020 (...) es clara e inequívoca. Sus implicaciones no se pueden ignorar y continuar como hasta ahora no es una opción”, dijo tras la reunión el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, quien señaló que “la situación ahora es más incierta que nunca”.

Los eurodiputados se volverán a reunir la semana que viene con la esperanza de que la administración Trump haya aclarado para entonces las implicaciones que la sentencia del Tribunal Supremo tiene para la UE y, si fuera el caso, decidir si la Eurocámara puede ratificar el pacto en el pleno de marzo.

En este sentido, la eurodiputada del PPE Zeljana Zovko afirmó que “un aplazamiento breve y estrictamente técnico puede ser aceptable para garantizar una claridad jurídica completa”.

Mientras tanto, “en estas circunstancias excepcionales y sensibles, la unidad no es una opción, es esencial”, continuó Zovko, quien abogó por proporcionar al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic “todo el apoyo político necesario para que negocie de forma creíble y eficaz en nombre de toda la Unión Europea” con Estados Unidos.

Contactos con Washington

Tras conocer el fallo de la justicia estadounidense y después de que Trump anunciase unos nuevos aranceles globales del 15 %, Sefcovic conversó el sábado con el Secretario de Comercio de EE. UU, Howard Lutnick, y con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y les pidió que Washington respete el acuerdo comercial con la UE.

Un mensaje en el que insistió hoy durante la videoconferencia que mantuvo con los ministros de Comercio del G7.

“Un acuerdo es un acuerdo. Tenemos que respetarlo”, dijo el comisario posteriormente, en declaraciones a la prensa.

En el contexto de las negociaciones con Estados Unidos, Sefcvoic se reunió hoy también con los grupos del parlamento europeo y con los embajadores de los Veintisiete ante la UE.

Mientras tanto, con el proceso de ratificación paralizado, la UE sigue sin aplicar el arancel del 0 % a los bienes industriales de Estados Unidos que Trump y Von der Leyen pactaron en Turnberry (Escocia, Reino Unido) el pasado verano.

La UE quería evitar con el acuerdo una guerra comercial con Estados Unidos y proporcionar seguridad a las empresas europeas, pero lo cierto es que la política comercial entre Bruselas y Washington se ha tambaleado desde principios de año, primero con la crisis de Groenlandia, en la que Trump amenazó con aranceles a los países europeos que enviaron tropas para proteger la isla, y ahora tras el fallo de la Corte Suprema.