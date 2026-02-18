Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses, que lucha con problemas respiratorios, junto a su familia, después de varios días de críticas por parte de la oposición demócrata al arresto de familias en un centro de detención en Texas.

El legislador Joaquín Castro informó la noche del martes que el bebé Juan Nicolás fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana, de un año.

El bebé y su madre estaban en el centro de detención de Dilley (Texas) hace más de tres semanas. Se desconoce si el resto de familiares estaban también recluidos allí.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz”, escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X. “Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduana) por esta acción monstruosa”.

El bebé había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis, según relató su madre a Castro.

El menor había estado “constantemente enfermo” en su paso por el centro de detención “vomitando y con problemas respiratorios”.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores, así como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.