Un partido escolar de hockey terminó en tragedia el pasado domingo del 16 de febrero en una pista de hielo de la ciudad de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.

Un hombre armado abrió fuego contra asistentes al encuentro, provocando la muerte de dos personas, entre ellas una niña de cuatro años, y dejando a otras tres en estado crítico.

Se conoció que el agresor también falleció en el lugar, presuntamente tras dispararse a sí mismo. El ataque se registró alrededor de las tres de la tarde dentro del Lynch Arena, donde se desarrollaba un torneo escolar con la participación de varios equipos de la región.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el tirador ingresó armado al recinto y se dirigió directamente contra dos personas que se encontraban entre el público. Las autoridades señalaron que el ataque habría tenido un objetivo específico y que podría estar relacionado con un conflicto familiar.

Testigos describieron escenas de pánico mientras padres, estudiantes y organizadores buscaban refugio dentro del estadio cubierto.

Asimismo, la jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó en conferencia de prensa que una niña murió en el lugar, otra víctima falleció posteriormente en el hospital y tres personas permanecen hospitalizadas en condición crítica.

¿Quién era el atacante del tiroteo de Rhode Island?

Medios locales identificaron al presunto agresor como Robert Dorgan, quien también utilizaba el nombre Roberta Esposito. Según versiones preliminares, el hombre habría tenido antecedentes de problemas de salud mental, aunque las autoridades no han confirmado detalles médicos.

Las investigaciones apuntan a que el ataque estaría vinculado a una disputa doméstica, hipótesis que también fue mencionada por fuentes citadas por la cadena CNN.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que mantiene coordinación con autoridades locales para esclarecer lo sucedido.

Se supo que el hombre ingresó al recinto como mujer y directamente atacó a la niña y a la mujer que estaba con ella. “Mi padre los mató. Y ahora él también está muerto”, dijo la hija del agresor.