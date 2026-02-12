La Policía española desmanteló una red que supuestamente se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con mujeres procedentes de Latinoamérica de entre 25 y 40 años, y detuvo a dieciséis personas.

La red tenía dos burdeles en Málaga (sur) y uno en la cercana ciudad de Marbella, donde las víctimas eran prostituidas bajo condiciones abusivas, informó este jueves la Policía Nacional.

En los prostíbulos los agentes constataron que además se producía tráfico de drogas y venta de potenciadores sexuales sin control sanitario.

Una de las víctimas pudo llegar a la vecina provincia de Córdoba donde denunció a la organización. Su testimonio sirvió para iniciar la operación, que se resolvió en seis meses.

Entre los dieciséis detenidos, destaca el papel protagonista de cuatro hombres como principales investigados, y de ellos el cabecilla de la trama, de 43 años, quien se encargaba de supervisar el funcionamiento de los burdeles.

Entre los detenidos figuran también cuatro mujeres, de las que una de ellas, de 38 años, había ascendido dentro de la organización, pasando de ser prostituida en una de las casas a ser encargada, para con posterioridad acabar siendo socia, junto al cabecilla.

A todos ellos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delito relativo a la prostitución, contra la salud pública y organización criminal.

Otro de los detenidos, de 34 años, deberá responder ante el juez por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Se trata de un integrante conocido por el resto de miembros de la organización como ‘El Doctor’, cuyo papel era el de suministrar las sustancias estupefacientes.

Respecto al rol de los encargados dentro de la organización era el de controlar a las víctimas, vigilar horarios y asegurarse del cumplimiento de las normas impuestas.