El exdiputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país, informó su partido Voluntad Popular (VP).

“Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. Bienvenido a la libertad”, escribió la formación en X, donde compartió un video de Superlano reencontrándose con su esposa e hijas.

El exdiputado publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en “las próximas horas”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, indicó que Superlano tiene ahora una medida de arresto domiciliario y exigió su libertad plena.

La excarcelación de Superlano se produce en medio de un proceso de consultas del Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y tras la promesa el viernes del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de que saldrían todos los presos políticos.

El exdiputado estuvo cerca de 18 meses aislado, según denunció su esposa Aurora Silva, después de que fuese detenido el 30 de julio de 2024 por “funcionarios encapuchados”.

En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los colaboradores de Machado, Perkins Rocha y Biagio Pilieri -excarcelados recientemente-, con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en las presidenciales y que señala como pruebas del reclamado triunfo de su candidato en estos comicios, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) entre 2016 y 2021. En 2021 ganó las elecciones a la Gobernación de Barinas (cuna de Hugo Chávez), pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la repetición de esos comicios al argumentar que el exdiputado estaba inhabilitado para presentarse.

FREDDY SUPERLANO ESTÁ LIBRE 🥹❤️‍🩹🇻🇪



Podemos confirmar que nuestro coordinador político nacional @freddysuperlano ha sido excarcelado. Esto acaba con un año y ocho meses de injusticia contra él, su familia y todos quienes lo queremos.



Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y… pic.twitter.com/gUHBx80zle — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 9, 2026

Durante este domingo al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos.

El pasado 8 de enero el presidente del Parlamento anunció la liberación de “un número importante” de personas sin detallar condiciones ni publicar un listado. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes pasado en 895 el total de excarcelados, aunque dijo que ese número incluía a liberados desde noviembre.