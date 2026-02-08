Los tailandeses votaron este domingo a favor de que se redacte una nueva Constitución que sustituya a la actual, promulgada en 2017 por la extinta junta militar (2014-2019), en un referendo celebrado en paralelo a las elecciones generales, según los resultados provisionales.

Leer más: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

Cerca del 60 % se mostró a favor de cambiar la carta magna, de acuerdo con el recuento provisional -con el 32 % de los votos escrutados-, según la Comisión Electoral, en un día de votación doble en Tailandia, con la celebración en paralelo de las elecciones generales.

Mientras el referéndum muestra un deseo de cambio en un país con gran influencia del Ejército y la monarquía, es el primer ministro Anutin Charnvirakul y su partido conservador Bhumjaithai (Orgullo tailandés, BJT) el que lidera el voto electoral, con una ventaja superior a la esperada sobre el movimiento reformista Partido del Pueblo (PP).