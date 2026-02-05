Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como Malu Constantine, falleció el pasado 31 de enero luego de ser atacada con un arma blanca a las afueras de un bar, en Brasil.

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, pero aún no hay claridad sobre su situación, según The New York Times

De acuerdo con reportes de la Policía Militar citados por medios locales, la joven había asistido junto a su pareja a un evento previo al carnaval organizado por el colectivo Bloco do Papada. Horas después, cuando se retiraban del lugar, se encontraron con una expareja del hombre, lo que derivó en una discusión que terminó en violencia.

Las investigaciones preliminares indican que durante el enfrentamiento verbal, la presunta agresora habría sacado un cuchillo y atacado repetidamente a Maria Luiza. Su novio también resultó herido al intentar intervenir.

En medio del forcejeo, la víctima habría logrado desarmar a su atacante, causándole una herida antes de que esta huyera del sitio. Minutos después, un testigo trasladó a la pareja en un vehículo particular hasta un centro médico cercano.

Fotografía de María Corina Machado junto a Jeffrey Epstein sería falsa

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la joven murió poco después de ingresar por la gravedad de las lesiones. Su acompañante recibió atención por una herida en la pierna y fue dado de alta horas más tarde.

La mujer señalada como presunta responsable fue localizada posteriormente en un hospital, donde buscaba atención médica. Allí fue detenida por las autoridades y quedó bajo custodia, sin posibilidad de fianza, mientras continúa el proceso judicial.

La Policía Civil mantiene abierta la investigación bajo el delito de homicidio, y evalúa las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

¿Quién era Maria Luiza en redes sociales?

Maria Luiza Costa da Silva tenía 18 años y comenzaba a consolidarse como influencer en Instagram, donde acumulaba cerca de 30.000 seguidores.

Tras su fallecimiento, su cuenta fue configurada como privada.