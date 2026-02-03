El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU una mesa de negociación.

El diplomático aseguró que se han “intercambiado mensajes” desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que “sería un error decir que se está diseñando” una negociación bilateral porque ese diálogo “no se ha empezado”.

“Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado”, afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.

Sus declaraciones contrastan con las que ha realizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.