El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes una “gran marcha” para el 4 de febrero, día en que se cumplen 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) contra el entonces jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez.

En un rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal VTV, el número dos del chavismo anunció esta actividad como parte de una agenda que también incluye una marcha de la juventud el 12 de febrero.

El próximo miércoles, según Cabello, se rendirán honores a Chávez en el Cuartel de la Montaña 4F, una antigua edificación militar situada en Caracas que alberga la tumba del presidente fallecido.

Todos los años, el PSUV realiza actividades el día 4 de febrero, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó Chávez, en ese entonces teniente coronel.

Las actividades anunciadas estarán marcadas también por el reclamo del chavismo a Estados Unidos ante el “secuestro” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses en un ataque a suelo venezolano.

El chavismo ha organizado prácticamente a diario actividades, en su mayoría marchas, para exigir la liberación de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.