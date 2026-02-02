El regreso del popular grupo surcoreano de ‘K pop’ BTS a México ha desatado una de las mayores y recientes polémicas en la industria del entretenimiento, debido a la alta demanda, fallas en la venta de boletos, denuncias de reventa y, finalmente, la intervención directa del Gobierno mexicano, que incluso recurrió este lunes a la vía diplomática para que ofrezca más conciertos en el país.

Leer más: ¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a Barranquilla?

Las entradas para las tres presentaciones del grupo, los días 7,9 y 10 de mayo de 2026, se agotaron en tiempo récord, lo que provocó inconformidad entre miles de integrantes del Army en México. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este 2 de febrero al Gobierno de Corea del Sur que intervenga para que la banda de pop aumente sus presentaciones en el país azteca.

Sheinbaum confirmó en las últimas horas que el país asiático ya respondió a la solicitud que ella misma envió para que el grupo de K-pop considere abrir más fechas en el país. Asimismo, anunció que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició investigaciones por presuntas irregularidades en la venta de boletos, a través de Ticketmaster.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, dijo este lunes la presidenta mexicana.

Ver también: Por segundo día consecutivo, Barranquilla amanece con fuertes lluvias generadas por el fenómeno frente frío

La respuesta, firmada por el presidente Lee Jae-myung, auqnue no confirma nuevas fechas sí mantiene viva la expectativa entre los fans.

De igual manera, Sheinbaum manifestó que: “Esperemos que sean buenas noticias”, en respuesta a la presión social y la magnitud del fenómeno en México.

Sobre las acciones legales de Profeco, Iván Escalante, jefe del organismo, señaló que la empresa Ticketmaster enfrenta una posible multa superior a los cinco millones de pesos.

Le sugerimos: Hombre murió tras ser quemado en su vivienda luego de una discusión con su pareja sentimental en Medellín

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, ya que este plazo concluye el 12 de febrero”, añadió Escalante, haciendo énfasis en que además “se emitieron exhortos vía electrónica” a tres plataformas: Viagogo, Stubhub y Helloticket con sedes en Estados Unidos, Suiza y España respectivamente.