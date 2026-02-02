Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

El regreso del popular grupo surcoreano de ‘K pop’ BTS a México ha desatado una de las mayores y recientes polémicas en la industria del entretenimiento, debido a la alta demanda, fallas en la venta de boletos, denuncias de reventa y, finalmente, la intervención directa del Gobierno mexicano, que incluso recurrió este lunes a la vía diplomática para que ofrezca más conciertos en el país.

Las entradas para las tres presentaciones del grupo, los días 7,9 y 10 de mayo de 2026, se agotaron en tiempo récord, lo que provocó inconformidad entre miles de integrantes del Army en México. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este 2 de febrero al Gobierno de Corea del Sur que intervenga para que la banda de pop aumente sus presentaciones en el país azteca.

Claudia Sheinbaum envía nota diplomática a Corea del Sur para pedir más fechas de BTS en México

Sheinbaum confirmó en las últimas horas que el país asiático ya respondió a la solicitud que ella misma envió para que el grupo de K-pop considere abrir más fechas en el país. Asimismo, anunció que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició investigaciones por presuntas irregularidades en la venta de boletos, a través de Ticketmaster.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, dijo este lunes la presidenta mexicana.

La respuesta, firmada por el presidente Lee Jae-myung, auqnue no confirma nuevas fechas sí mantiene viva la expectativa entre los fans.

De igual manera, Sheinbaum manifestó que: “Esperemos que sean buenas noticias”, en respuesta a la presión social y la magnitud del fenómeno en México.

Sobre las acciones legales de Profeco, Iván Escalante, jefe del organismo, señaló que la empresa Ticketmaster enfrenta una posible multa superior a los cinco millones de pesos.

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, ya que este plazo concluye el 12 de febrero”, añadió Escalante, haciendo énfasis en que además “se emitieron exhortos vía electrónica” a tres plataformas: Viagogo, Stubhub y Helloticket con sedes en Estados Unidos, Suiza y España respectivamente.