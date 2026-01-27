El Gobierno de Ecuador envió una nota diplomática de protesta al de Estados Unidos después de que, según denuncian las autoridades ecuatorianas, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tratara de ingresar sin permiso en las instalaciones del consulado ecuatoriano en Mineápolis (Minnesota).

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 hora local y los funcionarios del consulado “impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”, según indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, “presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos”.

Es la primera vez que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, cercano a la administración de su homólogo estadounidense Donald Trump, protesta formalmente contra la política migratoria emprendida por Washington contra los migrantes irregulares.

El hecho denunciado por Ecuador se produjo después de que el ecuatoriano Adrián Cornejo y su hijo Liam, de 5 años, fueran detenidos por agentes del ICE en la entrada de su casa en Mineápolis, justo cuando regresaban del colegio, durante una redada; un caso que fue condenado en ese país y también en otras partes del mundo.

La Cancillería ecuatoriana confirmó el sábado que ambos habían sido llevados al centro de detención para inmigrantes ‘South Texas Family Residential Center’, mientras se definía su situación migratoria.

Asimismo, indicó que el Consulado de Ecuador en Houston mantenía “contacto permanente con el oficial del ICE a cargo de dicho centro, con el fin de precautelar el bienestar” del niño y de su padre.

Sin embargo, Sommerfeld señaló el lunes que el padre “le da prioridad a su trámite de asilo”, por lo que él y su abogado les habían pedido que no intervengan.

“La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos”, añadió.

Además de Conejo y su hijo, días atrás se conoció también que Elvis Tipán y su hija Chloe, de 2 años; y Rosa Llangari y su hijo Joffe Jara, también fueron detenidos por agentes del ICE en Mineápolis.

El Gobierno ecuatoriano indicó que la menor de dos años había sido entregada posteriormente a su madre.