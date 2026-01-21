El presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó este miércoles su desagrado con el discurso que el martes pronunció el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro de Davos, y dijo que el líder canadiense “no fue muy agradecido” a pesar de recibir muchas cosas gratis.

Trump afirmó que Canadá está recibiendo muchas cosas de forma “gratuita” de Estados Unidos y que su vecino debería recordarlo en el futuro.

“Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido”, dijo Trump en su discurso en Davos en el que repitió muchos de los temas que tocó el martes durante una caótica intervención en la Casa Blanca.

“Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración”, continuó Trump para añadir que “Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos, pero no lo son”.

Durante su discurso el martes, que ha sido aplaudido como uno de los más importantes que un líder político ha pronunciado en los últimos años, Carney advirtió de que el “viejo orden mundial” basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney, que en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y que debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.

En un discurso en el Foro de Davos (Suiza), que se celebra hasta el próximo viernes, Carney afirmó que el mundo está padeciendo “una ruptura” y no “una transición”, en la que “los grandes poderes” están utilizando la “integración económica como un arma”.

“No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación”, continuó Carney para añadir que Canadá está recalibrando sus relaciones.

El primer ministro canadiense utilizó el ensayo ‘The Power of the Powerless’ del autor checo, y antiguo presidente de la República Checa, Václav Havel, para ilustrar la situación actual en la que parece que “el orden mundial basado en normas está apagándose”, “los poderosos pueden hacer lo que quieren y los débiles deben sufrir”.

Según Carney, de la misma forma que el poder del sistema comunista en el este de Europa desapareció cuando la sociedad empezó a dejar de seguir las normas impuestas por los Gobiernos, “es el momento en el que las empresas y los países” se rebelen contra las grandes potencias.

Ante esta situación, el líder canadiense señaló que los países más débiles pueden optar por aislarse para protegerse lo que, en su opinión, producirá “un mundo de fortalezas que será más pobre, más frágil y menos sostenible”.

“Y la cuestión para potencias medias como Canadá no es si debemos adaptarnos a la nueva realidad. Debemos. La cuestión es si nos adaptamos limitándonos a levantar muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso ahora”, continuó.

Carney puso como ejemplo Canadá, que está estableciendo nuevas relaciones para construir “coaliciones que funcionen, asunto por asunto”, creando “una densa red de conexiones en comercio, inversión y cultura, de la que podamos tirar frente a retos y oportunidades futuras”.