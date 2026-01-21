Compartir:
Por:  Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en el Foro de Davos que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, aseveró el mandatario.

Trump dijo que los daneses y groenlandenses “pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”, amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es “una pequeña petición” comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN “durante décadas”.

“Nosotros hemos estado siempre al 100 % con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros”, indicó Trump en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

Nosotros pagamos, en mi opinión, el 100 % de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla”, insistió Trump.

El mandatario dijo que durante la II Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa.

“Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia”, apuntó.