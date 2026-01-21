La borrasca mediterránea Harry mantiene este martes en alerta máxima varias regiones del sur de Italia, donde el temporal ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia, según informaron fuentes oficiales y medios locales.

El Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en zonas meridionales e insulares, después de que las precipitaciones superaran los 300 milímetros en 48 horas, un volumen equivalente a varios meses de lluvia en la región.

European Union, Copernicus Sentinel-1/EFE Vista del satélite Copernicus Sentinel-1,del 20 de enero de 2026, que muestra las condiciones de la superficie del mar moduladas por el viento en el sur del mar Tirreno durante el paso de la tormenta Harry, un sistema de baja presión profundo del Mediterráneo.

Calabria: derrumbes y cierres preventivos

En Calabria, situada en la “punta de la bota” italiana, el temporal ha causado graves daños en la provincia de Crotone, donde el corrimiento de tierras provocó el derrumbe de un ala del cementerio local y la caída de varios féretros por un barranco, informaron medios locales.

En la zona de Reggio Calabria, un desprendimiento de rocas alcanzó un vehículo que circulaba por la carretera estatal 106, poniendo en riesgo la vida del conductor.

Una poderosa marejada ciclónica golpea Letojanni, Sicilia, Italia hoy

pic.twitter.com/hMMwGMFBql — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 20, 2026

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Catanzaro y Reggio Calabria han ordenado el cierre de escuelas y edificios públicos al menos hasta el miércoles.

Sicilia: rescate en el Etna y daños por el oleaje

En Sicilia, la Guardia di Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) informó de una operación de rescate en el volcán Etna.

Según un comunicado de la unidad de Nicolosi, una patrulla de socorro alpino avanzó a pie —tras quedar sus vehículos bloqueados por 1,5 metros de nieve— para auxiliar a una familia de turistas suizos, incluida una niña de cuatro años, que presentaban síntomas de hipotermia.

⚠️🌊 Impacto del oleaje sobre las costas de #Sicilia, #Italia debido a los efectos de la #BorrascaHarry. pic.twitter.com/bKyiVsAkom — InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) January 20, 2026

En la provincia de Messina, un conductor resultó herido al ignorar las restricciones de paso y caer con su coche en un socavón abierto por la fuerza del oleaje en el paseo marítimo.

La Protección Civil siciliana calificó de “sin precedentes” la situación en el litoral de Catania, donde se registraron olas de hasta seis metros que hundieron varias embarcaciones pesqueras en el puerto.

Cateno De Luca sindaco di #Taormina e Danilo Lo Giudice sindaco di Santa Teresa di Riva travolti dal un onda durante una diretta sui social che documentava il maltempo pic.twitter.com/f2V9zmgNMm — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) January 20, 2026

Cerdeña: el mar invade urbanizaciones costeras

En Cerdeña, la emergencia se concentra en el área de Cagliari, la capital regional. El viento, con rachas de hasta 120 km/h, empujó el mar hacia urbanizaciones costeras como Frutti d’Oro, donde se evacuó preventivamente a personas con movilidad reducida.

🇮🇹 | Una violenta marejada ciclónica azotó Roccalumera, en Messina, Sicilia, Italia.pic.twitter.com/mF3dBej80R — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026

La Protección Civil regional indicó que varias presas, entre ellas la de Flumendosa, se encuentran bajo “vigilancia reforzada” para prevenir desbordamientos.

Los servicios meteorológicos prevén que la inestabilidad asociada a Harry continúe hasta el jueves, mientras que las islas menores, como las Eolias, permanecen incomunicadas por mar desde hace 24 horas.