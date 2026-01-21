El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró este martes su respaldo al “alto mando político” liderado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del líder chavista por fuerzas estadounidenses.

“Enviamos desde La Guaira todo el apoyo al alto mando político, al equipo que Nicolás Maduro Moros dejó aquí, a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez”, declaró el parlamentario al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), tras participar en una marcha en ese estado, uno de los tres afectados durante los ataques militares de EE.UU.

La manifestación, dijo, se inició al atardecer y tuvo como objetivo pedir la “libertad” del gobernante y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes se encuentran encarcelados en Nueva York.

En este sentido, Maduro Guerra aseguró que en la marcha se sintió un “espíritu de mucha unidad” y de “mucha conciencia”, y llamó al chavismo a “estar a la altura” de la situación.

“Nos verán en las calles al frente, liderando la lucha por la dignidad”, añadió.

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y otros tres estados de Venezuela, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.

Dos días después, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que preside su hermano, el diputado Jorge Rodríguez.

Desde entonces, la mandataria encargada ha hecho varios cambios en el gabinete ministerial y ha anunciado designaciones en distintas entidades, mientras que se ha mostrado acompañada de su hermano y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en diversos actos públicos.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante la operación militar, una cifra que se suma a 32 militares cubanos fallecidos, según reportó el Gobierno de la isla.

El Ejecutivo venezolano ascendió y condecoró a los militares fallecidos en un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El chavismo ha salido a las calles de Caracas a protestar diariamente desde la detención de Maduro y Flores, hecho que denuncian como un “secuestro”, y han pedido su libertad y regreso a Venezuela.