La historia de una niña de seis años que sobrevivió al accidente ferroviario ocurrido el domingo pasado en la provincia de Córdoba, al sur de España, le ha dado la vuelta al mundo tras conocerse que fue la única de su familia que salió con vida del siniestro.

EFE/Jorge Zapata

La niña viajaba en el tren Alvia junto a su padre, su madre, un hermano mayor y un primo, quienes figuran entre los 42 muertos que hasta este martes deja el accidente.

La menor fue encontrada con vida entre los restos del tren Alvia que descarriló en Adamuz. Según medios locales, la niña deambulaba sola por las vías cuando el personal de rescate la divisó, la misma noche de la tragedia.

Fue hasta el lunes que las autoridades confirmaron la muerte de los familiares de la menor. El padre fue identificado como Félix Zamorano, la madre como Cristina Álvarez, el hermano -de 12 años- y el primo respondían al nombre de Pepe.

Tras el hallazgo, la niña fue llevada a un hospital para verificar su estado de salud. Hasta allí llegaron otros familiares para hacerse responsable de ella.

Todas las hipótesis están abiertas

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, explicó que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque descartó con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

Redes sociales: X

También aseguró que España tiene un transporte ferroviario “absolutamente robusto y seguro”, según dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno español,.

La investigación del accidente ferroviario se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento, en el que se han encontrado fracturas, y en la rodadura del tren de Iryo, aunque también se analizan todos los rodamientos de los trenes que circularon por ese lugar previamente.

Huelva, la provincia más afectada

La provincia de Huelva, en el extremo suroeste del país, es la más afectada por la tragedia, con al menos 15 fallecidos confirmados oficialmente y varias personas desaparecidas.

Entre las víctimas se encuentran varios aspirantes y preparadores de un examen para ingresar en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que se había realizado ese mismo domingo en Madrid y que volvían a diferentes puntos de Huelva.

Uno de los pueblos de la región, Punta Umbría, simboliza el horror de esta catástrofe: cuatro miembros de la familia Zamorano (un matrimonio, su hijo de 12 años y un sobrino de 25). Una hija de seis años sobrevivió y fue acompañada la primera noche en el hospital.

También falleció otro vecino de la localidad, de unos 50 años. Además de ellos, en el Alvia con destino Huelva viajaba una sexta persona de Punta Umbría, Rocío Díaz, de cuyo paradero no se sabe nada.