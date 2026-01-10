Rusia atacó Ucrania con un misil balístico Iskander y con 121 drones y golpeó una infraestructura industrial en el puerto de la ciudad ucraniana de Odesa, informaron la Fuerza Aérea y el jefe de la Administración Militar de la región sureña, Oleg Kíper.

De acuerdo con el parte diario de la Fuerza Aérea, Ucrania logró derribar 94 drones tipo Shahed, Gerbera y de otro tipo en el norte, sur y este del país, pero no así el misil Iskander-M lanzado desde la región rusa de Kursk.

El misil y 27 drones suicidas impactaron en 15 lugares del país, donde también se observó la caída de restos de drones derribados en una ubicación.

Como consecuencia del ataque, en el recinto de una empresa portuaria de Odesa resultó dañado un depósito vacío y se produjo un incendio de material aislante, explicó Kíper.

Hasta el momento no se ha recibido información sobre personas fallecidas o heridas.