La captura de Nicolás Maduro, realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad, o las renovadas amenazas de Washington sobre Groenlandia, sitúan a la ONU ante una de las crisis más delicadas para su credibilidad en años y ponen de nuevo en jaque su papel como garante del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Leer también: Tras “el golpe de efecto” de Trump “ahora viene lo más difícil”, experto sobre Venezuela

Más allá de las condenas a la violación del principio de soberanía, la operación militar en Venezuela ha reavivado el escepticismo en los pasillos de la ONU sobre su capacidad para frenar las acciones unilaterales de las grandes potencias y garantizar el futuro del sistema multilateral.

“Hay una norma básica en las relaciones internacionales: los Estados no deben atacar ni capturar a los líderes de otros Estados”, señala a EFE el académico Thomas G. Weiss, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

El experto apunta que muchos gobiernos están “alarmados” por este precedente, porque “si otros líderes sienten que pueden ser humillados o detenidos, podrían reaccionar con agresividad”.

Para los académicos, el problema no es solo la operación en sí, sino lo que supone para la autoridad de la ONU. La acción, ordenada por el presidente Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional, se basó en una interpretación unilateral de la legítima defensa “extremadamente amplia”, según Weiss.

“Lo más preocupante es que EE. UU. sostiene que puede actuar a su voluntad en el hemisferio occidental porque lo considera su esfera natural de intereses”, añade.

“¿Qué clase de organización es esta?”

El alcance de la crisis quedó patente en la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad del pasado lunes, donde el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, cuestionó abiertamente la legitimidad del organismo.

“Si la ONU confiere el mismo trato, según la Carta, a un presidente democráticamente elegido que a un narco-terrorista ilegítimo, ¿qué clase de organización es esta?”, lanzó.

Y el miércoles, en el marco de una amplia retirada de organismos multilaterales, Trump firmó una orden ejecutiva para sacar a EE.UU. de 66 organizaciones internacionales y abandonar distintos tratados que, a su criterio, van en contra de los intereses nacionales, incluidas 31 entidades del ecosistema de Naciones Unidas.

Richard Gowan, director de Diplomacia de la ONU en International Crisis Group, opina que el momento es “especialmente grave” porque procede, una vez más, de la potencia que fue clave en la creación del actual sistema multilateral.

“Cuando la superpotencia que ayudó a fundar la ONU viola obligaciones legales fundamentales, todo el orden basado en la Carta queda profundamente amenazado”, asevera.

Para expertos en derecho internacional como Errol Mendes, de la Universidad de Toronto, las declaraciones de Waltz reflejan el “doble rasero” de Washington al reservarse la autoridad para actuar cuando lo considera conveniente, debilitando la credibilidad de la ONU y reforzando la narrativa de potencias como China y Rusia.

El derecho internacional como “ficción”

Varios diplomáticos admiten en privado que el clima en la ONU es de creciente desconfianza, mientras Weiss resume ese sentir: “El derecho internacional es como Santa Claus: mientras crees que existe, parece importante; cuando no, desaparece”.

Importante: Macron dice que EE. UU. se aleja de sus aliados y las grandes potencias quieren repartirse el mundo

Si Estados Unidos ya no actúa como garante de la Carta, alerta, “muchos Estados dejarán de nadar contra la corriente para defender un sistema que ya no ofrece una protección efectiva”.

“La idea de un orden basado en reglas siempre fue, en parte, una ficción. Todos entendían que EE. UU. y otras potencias podían imponer su voluntad, y aunque convenía mantener la ilusión de que existen reglas, ahora es difícil pretender que esas normas son reales o que hay costes para quienes las violen”, zanja.

Guterres, “silbando al viento”

La ONU tiene un margen de reacción muy limitado. El Consejo de Seguridad, paralizado por el poder de veto, difícilmente puede adoptar medidas vinculantes, y la influencia del secretario general, António Guterres, es mínima, según Weiss.

“Guterres está silbando al viento. Sus palabras tienen poco peso frente a las grandes potencias, y la ONU, con crecientes problemas de financiación, está lejos de lo que debía ser”, indica.

También critica la tibieza de algunos Estados, incluidos los europeos, en sus intervenciones en el Consejo, cuando la lógica ‘mercantilista’ de los grandes países hacia los más pequeños vuelve a imponerse y la ONU corre el riesgo de convertirse en “una ficción casi completa”.

EE. UU., argumenta, siempre ha utilizado la ONU “de manera selectiva, como con sus repetidos vetos sobre Gaza o con la invasión de Irak”, si bien “esta administración muestra poco interés en el derecho internacional”.

La ley del más fuerte

El riesgo, coinciden los expertos, es que se normalicen los ataques a líderes o la apropiación de recursos como herramientas habituales de política exterior.

Para Weiss, el momento “nos retrotrae a la militarización que provocaron dos guerras mundiales con más de 50 millones de muertos”.

“Lo que Trump está normalizando es la ley del más fuerte”, zanja.

Mientras, Mendes enfatiza que aunque tanto Rusia como China han criticado la operación, deben estar “complacidos con el precedente”, ya que “les permite cometer violaciones similares en sus esferas de influencia sobre Estados vecinos que consideran vasallos”.

“Cuando la credibilidad del sistema se destruye de esta forma, no está claro que pueda recuperarse”, concluye Weiss.