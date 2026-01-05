El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que “muchos en el otro bando” fallecieron el sábado en la operación para capturar Nicolás Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al mandatario detenido durante la madrugado para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

“Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación de anoche, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que “gran parte” del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado “a sangre fría” y que se encontraban “levantando” información referente a víctimas.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció además ante la CELAC la muerte de civiles y militares.“Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidades y necesidad militar”, indicó el titular del Ministerio de Exteriores.