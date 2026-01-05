La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugura este lunes el período legislativo 2026-2031, con mayoría chavista, el retorno de algunos opositores y en medio de la incertidumbre política tras los ataques estadounidenses y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Durante la sesión inaugural, que se desarrollará en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento en Caracas, se juramentarán al presidente y otros directivos de ese poder.

Mientras tanto, los venezolanos se mantienen a la expectativa de los próximos acontecimientos luego de que la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, publicara la noche del domingo su primer comunicado firmado como presidenta encargada, pese a que no ha sido juramentada públicamente para el cargo.

En su mensaje, Rodríguez extendió una invitación al Gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, para trabajar en conjunto en una “agenda de cooperación”.

Una de las tareas más importantes que había encomendado Maduro a este nuevo Parlamento es la de trabajar en una reforma constitucional que, dijo recientemente, “dinamice, actualice y fortalezca los derechos” establecidos en la carta magna.

Con este nuevo escenario, el Parlamento tendrá que dilucidar si igualmente seguirá trabajando en el cambio constitucional o lo postergará.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques en Caracas y estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.