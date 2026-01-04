El sábado 3 de enero Estados Unidos bombardeó Venezuela. En medio de los ataques a cuarteles y bases militares en Caracas, las fuerzas armadas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York para ser juzgados por “narcoterrorismo”.

El mismo sábado, el mandatario venezolano y la primera dama llegaron a suelo norteamericano, y en las últimas horas se conocieron las imágenes de Cilia Flores tras ser capturada.

Maduro y Flores aterrizaron en un helicóptero, en el helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladados desde Caracas previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

A ambos se les pudo ver dentro de las instalaciones federales en Nueva York, rodeados de agentes de la DEA. Cilia apareció por primera vez sin esposas y vistiendo un suéter verde con capota, jeans y tenis blancos, caminando al lado del presidente venezolano y escoltada por agentes federales estadounidenses dentro de una oficina de la Administración para el Control de Drogas.

Maduro será posteriormente llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según medios locales. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.