La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, afirmó este domingo que la “liberación inmediata de todos los presos políticos” es un paso “urgente” antes de una posible transición, tras la captura en la víspera del presidente Nicolás Maduro en medio de ataques de fuerzas estadounidenses en Caracas.

En una publicación en X, la agrupación opositora mayoritaria afirmó que “no hay transición sin reconciliación ni unidad nacional” y alcanzar ambas cosas “requiere de la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución contra la dirigencia política”.

Según la ONG Foro Penal, hasta mediados de diciembre los presos políticos de Venezuela ascendían los 900.

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, convocó a varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para este domingo con el objetivo de defender la “soberanía popular y la soberanía nacional”.

Mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció este domingo el asesinato “a sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro, durante su captura, que los militares venezolanos tachan de “secuestro”.

Asimismo, el cuerpo castrense reconoció la designación de Rodríguez como presidenta encargada y respaldó el decreto de estado de conmoción que otorga poderes especiales para gobernar en casos de conflicto.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, insistió este domingo en que Washington gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela, y afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y presidenta encargada, “tome un rumbo distinto al de Maduro”.