Luego de la operación a gran escala en Caracas y municipios cercanos por parte de Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, estos fueron trasladados a un buque militar y de allí a la ciudad de Nueva York.

El arribo de Maduro y Flores a suelo estadounidense fue ampliamente difundido. Al ahora capturado presidente de Venezuela se le vio con buzo azul, en chancletas, saludando, caminando lento y hasta hablando inglés deseando feliz año nuevo.

Desde el Aeropuerto Stewart, donde aterrizó el avión que trasladó a Maduro, lo llevaron a él y a su esposa a la sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y después a Brooklyn, exactamente al Metropolitan Detention Center, una famosa cárcel por la cual han pasado muchos delincuentes famosos y de muy alto perfil.

El MDC es un edificio lleno de concreto y acero con varios pisos de altura. Está ubicado a pocos metros del puerto de Nueva York y a unos cinco kilómetros de la Quinta Avenida, del Central Park y otras reconocidas atracciones de la ciudad.

Se trata de una prisión inaugurada en los 90′, con el propósito de combatir el hacinamiento carcelario de la época. Con el tiempo se ha convertido en “la casa” de delincuentes de muy alto perfil, por la seguridad que tiene.

Además, está emplazada entre las oficinas de la fiscalía y de dos tribunales federales, y cuenta con pasillos internos que conectan a todos los edificios, lo que facilita el traslado de acusados sin ser expuestos públicamente.

El compañero de Maduro en la cárcel

El recinto es conocido porque han pasado por sus instalaciones condenados o juzados como el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien permaneció más de tres años encerrado en el MDC. Fue trasladado a otra instalación y meses después fue indultado por el mismo Donald Trump.

También estuvo un tiempo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, así como Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los más conocidos narcotraficantes mexicanos.

El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs permaneció unos meses recluido en el MDC, pero una vez que fue sentenciado fue enviado a otro recinto en Nueva Jersey.

John Gotti, una de las figuras emblemáticas de la mafia italiana, estuvo también en este recinto, además de miembros de Al Qaeda que fueron arrestados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Epstein; Sam Bankman-Fried, exfundador de la plataforma de criptoactivos FTX, y Michael Cohen, ex abogado personal de Trump, también están en la lista de los que han pasado por el MDC.

En la actualidad, y el que sería uno de los compañeros de cárcel de Maduro, está Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien está siendo juzgado.