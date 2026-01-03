Han transcurrido varias horas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano, como resultado de una ofensiva de “gran escala” liderada por el gobierno estadounidense.

Lea más: Trump no notificó al Congreso el ataque a Venezuela porque “tiene tendencia a filtrar”

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Maduro fue detenido y trasladado fuera del país en aeronaves militares con destino a Estados Unidos. Durante el trayecto, el convoy aéreo habría realizado una escala no programada en Puerto Rico debido a una emergencia médica que presentó el líder del régimen.

Con el avance de las horas, han salido a la luz nuevos detalles del operativo, que habría involucrado una compleja logística aérea con la participación de más de 150 aeronaves especializadas, utilizadas para garantizar el éxito de la misión.

Según reveló The New York Times, personas cercanas a Nicolás Maduro habrían colaborado con la administración de Donald Trump para facilitar su captura. Estas versiones toman relevancia si se tiene en cuenta que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Ver más: Maduro llegará este sábado a Nueva York y será trasladado a una prisión federal, según CNN

El medio estadounidense también indicó que la operación fue ejecutada mediante una combinación de inteligencia humana y tecnología avanzada, lo que permitió ubicar y sorprender a Maduro gracias al seguimiento detallado de sus desplazamientos en los días previos al operativo.

De acuerdo con el informe, informantes internos del régimen habrían trabajado junto a la CIA, permitiendo el uso de una flota de drones especializados que monitorearon en tiempo real los movimientos del mandatario venezolano, facilitando así la intervención militar.

En su primera rueda de prensa tras los hechos, Donald Trump afirmó que la denominada “Operación Absolute Resolves fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planeación, una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar”

Lea también: Trump dice que Maduro intentó huir y que todo pudo terminar en su muerte: “Hubiéramos dinamitado la puerta en 47 segundos”

Trump añadió que el operativo involucró “operaciones aéreas, marítimas y especiales, y las últimas dos décadas hemos especializado a las fuerzas de operaciones. Esta misión en particular requirió todos los componentes de nuestra fuerza: soldados, marineros, la gente de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trabajando en unísono con nuestros líderes bajo una operación sin precedentes”.

Pese a la captura de Maduro, varios altos funcionarios del régimen venezolano continúan en libertad, entre ellos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez y el fiscal Tarek William Saab.

Cabe recordar que el gobierno estadounidense mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que permita la captura de Diosdado Cabello, actual ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

No olvide leer: La gobernadora de Nueva York califica la captura de Maduro como un “flagrante abuso de poder”