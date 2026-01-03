Durante la rueda de prensa de este sábado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump reveló más detalles sobre la operación militar en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Leer también: “Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y cuidadosa”: Trump

Una de las revelaciones tiene que ver con un intento de huida de Maduro, para tratar de encerrarse en una especie de búnker que estaba cubierto con puertas de acero, según el mandatario norteamericano. Indicó que si hubiera entrada igual estaban listos para tumbar las puertas.

“Sí podría haber ocurrido (matar a Maduro), él intentaba ponerse a salvo aunque hubiéramos dinamitado la puerta en 47 segundos en promedio, dependiendo el grosor del acero. Hubo mucha resistencia y tiroteos”, dijo en una parte de la rueda de prensa.

“Las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos”, aseguró el mandatario. Aseveró que tanto Maduro como Flores se encontraban en “una fortaleza militar”.

La administración de Trump aseguró que después de neutralizar la defensa de Venezuela fue neutralizada y luego de procedió a ir a buscar capturar a Maduro.

“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y fueron llevados a custodia por el Departamento de Justicia”, se escuchó en la rueda de prensa, añadiendo que no hubo muertes latinoamericanas.

Otra de las revelaciones que llamó la atención en la conferencia es que Trump aseguró que gobernaría Venezuela mientras se consolida una transición segura, pero sin mencionar a Edmundo González ni María Corina Machado para liderar esa transición.

Importante: Donald Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, afirmó el republicano, argumentando que Washington no puede permitir que los herederos de Nicolás Maduro continúen en el poder.

Aunque no ofreció detalles sobre la forma en que administrará esta transición, el mandatario indicó que altos funcionarios estadounidenses supervisarán el proceso.

“Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, indicó Trump, que compareció junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.