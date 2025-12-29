El boxeador británico Anthony Joshua resultó con lesiones leves tras verse involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en una autopista de Nigeria, incidente que dejó como saldo la muerte de dos personas, según confirmaron autoridades locales.

El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que se movilizaba el excampeón mundial impactó contra otro carro y terminó encaramado sobre los muros de concreto que separan los carriles de la vía. Joshua viajaba en el asiento trasero al momento del choque.

Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran al pugilista visiblemente desorientado y con signos de dolor mientras era auxiliado por testigos, antes de ser trasladado a un centro médico para una evaluación preventiva.

Por otro lado, de acuerdo con fuentes policiales citadas por la BBC, Joshua se encontraba en Nigeria visitando a familiares en la ciudad de Sagamu, ubicada al suroeste del país. Aunque sufrió heridas menores, el deportista se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

El boxeador disfrutaba de un periodo de descanso en territorio africano tras su reciente regreso al ring, donde venció por nocaut técnico en el sexto asalto al youtuber y boxeador Jake Paul.

Finalmente, la policía del estado de Ogun confirmó oficialmente el fallecimiento de dos personas a causa del accidente, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias del hecho ni el hospital donde Joshua permanece en observación.