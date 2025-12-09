El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió nuevamente su estrategia antidrogas y el despliegue militar que su gobierno mantiene en el Caribe y el Pacífico.

Dicha operación lleva varias semanas y ha dejado al menos 87 personas muertas, en más de 20 ataques contra embarcaciones conocidas como ‘narcolanchas’, en las que presuntamente transportaban droga con destino hacia los EE. UU.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense anunció que ampliará en tierra la ofensiva antidrogas tras operativos en el Caribe, señalando que que el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos por vía marítima, se ha reducido un 94 %, cifra que atribuyó directamente a la ofensiva militar.

Según Trump, los resultados han sido “contundentes” y justifican la próxima fase de la campaña: llevar estas acciones al territorio. Asimismo, dijo desde la Casa Blanca que están trabajando para identificar de dónde ingresa el “otro 6 %”.

Durante un discurso en la cena de entrega de medallas del Centro Kennedy del Departamento de Estado, el presidente de Estados Unidos calificó además a quienes aún logran introducir cargamentos de droga en su país como “las personas más valientes”.

“Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos”, afirmó.