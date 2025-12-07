El papa León XIV afirmó este domingo tras el rezo del Ángelus que “la paz es posible” y que los cristianos, a través del diálogo con otras religiones y culturas, pueden contribuir a construirla, al reflexionar sobre su reciente viaje a Turquía y Líbano.

Leer también: Venezuela juramenta a unos 1.000 militares para hacer frente a “cualquier circunstancia”

“Queridos hermanos y hermanas, lo que ha sucedido en los últimos días en Turquía y Líbano nos enseña que la paz es posible y que los cristianos, en diálogo con los hombres y mujeres de otras fes y culturas, pueden contribuir a construirla. No lo olvidemos, la paz es posible”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

El papa, que regresó el martes de su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, agradeció a todos aquellos que lo acompañaron en la oración durante su recorrido.

“En Turquía, tuve la alegría de encontrarme con la comunidad católica a través del diálogo paciente y el servicio a quienes sufren, y saben dar testimonio del Evangelio del amor y la lógica de Dios que se manifiesta en la pequeñez”, relató León XIV

Sobre el Líbano, León XIV afirmó que el país “continúa siendo un mosaico de convivencia” y expresó su consuelo al ver a tanta gente en las calles saludándolo.

“He encontrado personas que anuncian el Evangelio acogiendo a los refugiados, visitando a los prisioneros, compartiendo el pan con quienes se encuentran en necesidad”, dijo León XIV.

También recordó el encuentro con los familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut: “Los libaneses esperaban una palabra y una presencia de consuelo, pero fueron ellos quienes me consolaron a mí con su fe y su entusiasmo”.

Importante: León XIV dice que el Vaticano no será “espectador silencioso” ante violaciones de derechos

León XIV explicó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro que durante su viaje se reunió con el patriarca ecuménico de Constantinopla y otros representantes de diferentes confesiones cristianas en la antigua ciudad de Nicea, lugar histórico donde se celebró el Primer Concilio Ecuménico hace 1.700 años.

Asimismo, el pontífice recordó que este domingo se conmemora el 60º aniversario de la histórica declaración común entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que puso fin a las excomuniones mutuas entre las Iglesias católica y ortodoxa.

“Demos gracias a Dios, renovemos el compromiso en el camino hacia la plena unidad visible de todos los cristianos”, expresó León XIV.