El papa León XIV afirmó este sábado que el Vaticano “no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de los derechos humanos”, en una audiencia en el Vaticano con los nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede.

Leer también: Venezuela perdió casi dos tercios de sus vuelos internacionales en las últimas dos semanas

“Deseo reafirmar que la Santa Sede no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de derechos humanos fundamentales que se producen en nuestra comunidad global, cada vez más fracturada y propensa a los conflictos”, subrayó el pontífice.

En el encuentro con los representantes de Uzbekistán, Moldavia, Bahréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia, León XIV destacó que la cooperación entre la Santa Sede y sus países puede fortalecer el compromiso multilateral y revitalizar los organismos internacionales destinados a resolver disputas entre naciones.

“Es mi particular esperanza que nuestra cooperación también contribuya a renovar el espíritu de compromiso multilateral en un momento en que es tan necesario, revitalizando los organismos internacionales creados para resolver las disputas entre las naciones”, añadió.

El papa subrayó que la diplomacia vaticana tiene como objetivo servir al bien de la humanidad y atender especialmente a “las voces de los pobres, de quienes se encuentran en situaciones vulnerables o empujados a los márgenes de la sociedad”.

Importante: Aprueban mapa de Congreso de Indiana que favorece a partido de Trump ante comicios de 2026

“Confío en que juntos podamos destacar las situaciones de quienes necesitan ayuda y son demasiado a menudo olvidados”, señaló, e instó a que los embajadores contribuyan a “sentar las bases para un mundo más justo, fraterno y pacífico”.

León XIV recordó además su discurso ante el cuerpo diplomático en mayo, cuando afirmó que “la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un don activo y exigente”, que se construye “en el corazón y desde el corazón”.

“Esta visión de la paz se ha vuelto aún más urgente, ya que la tensión geopolítica y la fragmentación continúan profundizándose de maneras que agobian a las naciones y tensan los lazos de la familia humana”, subrayó León XIV.

Finalmente, el pontífice aseguró a los diplomáticos el respaldo de la Secretaría de Estado y expresó su deseo de que su misión “ayude a abrir nuevas puertas de diálogo, fomentar la unidad y avanzar hacia esa paz por la que la familia humana anhela tan ardientemente”.